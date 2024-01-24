Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! İşte 24 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 24 Ocak Çarşamba günü Malatya, Kahramanmaraş ve Hakkari'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 24 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 24 Ocak Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş ve Hakkari'de 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 24 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI
Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Göksun'da saat 01:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
HAKKARİ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Ceylanlı'da saat 05:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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