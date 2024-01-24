Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! 24 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! İşte 24 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 24 Ocak Çarşamba günü Malatya, Kahramanmaraş ve Hakkari'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 24 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 07:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 24 Ocak Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş ve Hakkari'de 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 24 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI

        Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Göksun'da saat 01:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        HAKKARİ'DE DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Ceylanlı'da saat 05:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!