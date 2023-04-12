Depremin yaralarını sarmak için dört elle üretime sarıldıklarını anlatan Altun, şöyle devam etti:

"250-300 kadar hayvanımız var. Çok şükür hayvanlarımız depremde zarar görmedi. Hayat devam ediyor. Devletimiz var olsun, yardımcı oluyorlar bize. Çocuklarımız da küçük yaştan beri hayvancılığın içinde yetiştiği için hayvan bakarken bize yardımcı oluyor. Hayvanlar bir yandan yeni yavrular da doğuruyor. İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede saracağız."