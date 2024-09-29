Kahramanmaraş’ta gölete giren genç boğuldu
Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren bir genç boğuldu. Olay, Onikişubat İlçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi.
Kahramanmaraş'taki olay, Onikişubat İlçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Hamza Neccar, serinlemek için bölgedeki gölete girdi.
Bir müddet sonra sudan çıkmayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri suya girerek arama yaptı. Yapılan arama sonucu cansız bedenine ulaşılan genç morga kaldırıldı
Olay sonrası inceleme başlatıldı