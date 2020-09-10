İHA

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi bir şahsı yakalamak için çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı takip yaptı.

Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesinde bir sokakta takip yapan polis ekipleri, Serdar E.'yi (40) saklandığı tespit edilen adrese baskın yaparak yakaladı. Üzerinde kimliği olmayan sahsın parmak izinden tetkiki yapıldı.

Serdar E.'nin cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.