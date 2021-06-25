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Bir annenin isyanı! "Ailesi katili saklıyor!"

Diyarbakır'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 138 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Emine Karakaş'ın (16) annesi Nurcan Karakaş, çocuğunun hayalleri olduğunu ve yaşamak istediğini söyledi. Anne Karakaş, "Benim ciğerim parçalandı. Katili bulsunlar. Kızım gibi gençler ölmesin" dedi

KAHREDEN HABER! Son dakika: Bir annenin isyanı!
Bir annenin isyanı! "Ailesi katili saklıyor!"
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DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde, 4 Şubat tarihinde, evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37),amcasının kızı Emine'yi (16) kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

138 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SON BULDU

Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aslan Karakaş ise kaçtı. Yaşam mücadelesi veren Emine, 138 günün ardından önceki gece hayatını kaybetti.

"BENİ İYİLEŞTİRECEKSİNİZ DEĞERLİ HOCALARIM"

DHA'da yer alan habere göre Emine'den geri, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çekilen son görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Emine'nin doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirmeleri için destek istediği anlar yer aldı.

Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine Karakaş'ın, doktorlara ''Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Ne olur elinizden geleni yapın'' dediği duyuluyor.

"ARTIK O KÖYE GİDEMİYORUM"

Kızının ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Nurcan Karakaş, "Kızımın cenazesini köyüne götüremedim. Canım, ciğerim parçalandı. Başka annelerin canı yanmasın. Artık o köye gidemiyorum. Bu saatten sonra kimseye güvenim kalmadı.

"AİLESİ KATİLİ SAKLIYOR"

O katili bulun. Mardin'deki dayısı nerede olduğunu biliyor. Ailesi katili saklıyor. Kızım yaşamak istiyordu, hayalleri vardı.

Katili bulsunlar. Kızım gibi gençler ölmesin. Benim gibi annelerin ciğeri yanmasın, parçalanmasın" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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