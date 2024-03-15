Kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek pencereden düştü

Tekirdağ'da kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek 3.kattan düştü
Tekirdağ'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda 2 yaşındaki bir bebek 3.kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi
Tekirdağ Çorlu’da 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olayda 3. kattaki evlerinin penceresine çıkan A.E.D. (2), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.