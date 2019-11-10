İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada, oğlunun nikah törenine giden Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi de ağır yaralandı.
Kahreden kaza, Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, oğullarının nikah töreni için Gümüşhane'den gelen aile, Bayrampaşa'daki nikah salonuna giderken bindikleri otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonet ile çarpıştı.
Kazada defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
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