Aleyna için Iğdır'da eylem yapıldı! 0:00 / 0:00

DHA

Iğdır'da, 30 Eylül'de oturduğu apartmanın önünde cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül´ün ölümüyle ilgili, cuma namazı sonrası yürüyüş yapmak isteyen grup, Valilik izin vermeyince Pir Sultan Abdal Mahallesi'ndeki evin önünde, Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı.

"ALEYNA İÇİN ADALET"

DHA'da yer alan habere göre kalabalık, burada, 'Sessiz kalma suça ortak olma', 'Aleyna ilk değil, ama son olsun', 'Aleyna için adalet', 'Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet sadece sahnede var', 'Aleyna Ağgül'ü rahmet ve saygı ile anıyoruz' pankart ve dövizleri açtı.

"HERKES ALEYNA İÇİN TEK SES OLDU"

Aleyna'nın arkadaşı olduğunu belirten Feda Aslan, yaptığı konuşmada, "Bugün Aleyna kardeşimizin aramızdan ayrılışının 8'inci günü. Acımız ve öfkemiz hâlâ ilk günkü gibi. Seven sevmeyen, tanıyan tanımayan herkes Aleyna için tek bir ses oldu ve suçluların gerekli cezayı alması için elinden geleni yaptı. Dün gece bir nebze de olsa adalet yerini buldu.

"KADINLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYA"

Aleyna'nın gençliğini elinden alan şahıs, şu an içerde. Şu an buradaysak sadece Aleyna kardeşimiz için değil, canından, gençliğinden olan tüm kadınlarımız içindir. Artık bu katliama bir 'dur' demek için buradayız. Kadınların öldürülmediği, hayvanların ve çocukların istismara uğramadığı bir dünya diliyoruz" dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSAN HAKKI İHLALİDİR"

Aleyna'nın ölümüyle ilgili sadece Iğdır'ın değil, Türkiye'nin üzüldüğünü belirten Doğukan Tacar ise grup adına yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün şüpheli bir şekilde intihar ettiği haberini öğrendik. Herkes gibi bizler de üzüldük, kahrolduk. Bugün sırf 'hayır' dediği için, kendilerinden boşandığı veya ayrıldığı için veya hiç birlikte olmak istemediği için, giydikleri için, güldükleri için, hayatları ellerinden alınanlar için toplandık. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ AYDINLATILMALI"

Bizler bu olayın da diğerleri gibi birkaç gün süren bir duyarlılıktan, birkaç gün süren gazete manşetinden sonra örtbas edilmesini, hayatı sona eren birinin 'suçlu' olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. 'Çocuk yaşta' denecek birinin hayatını sonlandıracak raddeye gelmesinin irdelenmesini istiyoruz. Biz sadece şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmasını istiyoruz. Bir daha bu acı yaşanmasın istiyoruz.

"KADINLAR GÖNÜLLERİNCE YAŞASIN"

Kadınların 'sağ' kalmaları için mücadele etmek yerine, gönüllerince yaşasın istiyoruz. Umuyoruz ki bir an evvel aydınlatılır, sebep olanlar cezalandırılır. Aleyna Ağgül kardeşimiz için derin üzüntü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Artık hiçbir kadının gülen fotoğraflarının siyah beyaz olmadığı bir dünya diliyorum. Biz devletimize güvendik, Adalet yerini buldu."

Katılımcılar, Aleyna'nın düştüğü yere kırmızı karanfiller bırakıp, 'Susma, sustukça sana sıra gelecek' sloganı atarak dağıldı.