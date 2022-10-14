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Kırklareli'nde ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ders anlatırken kalp krizi geçiren Almanca öğretmeni Erkin Şenyeğit, hayatını kaybetti

Kırklareli'de yürekleri dağlayan ölüm! Ders anlatırken kalp krizi geçirdi ve... - En son haberler
Kahreden ölüm! Ders anlatırken kalp krizi geçirdi
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AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ders anlatırken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Erkin Şenyeğit (52), toprağa verildi.

Dün, Lüleburgaz Lisesinde ders anlatırken rahatsızlanan Almanca öğretmeni Şenyeğit, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şenyeğit için mezun olduğu ve öğretmen olarak görev yaptığı Lüleburgaz Lisesinde tören düzenlendi. Öğrenciler, Şenyeğit'in Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçekler bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, çok üzgün olduklarını belirterek, "Adı gibi özgün, özgür ve güçlü bir adamdı. Soyadı gibi şen ve yiğit bir adamdı. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Tüm camiamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

Şenyeğit'in naaşı, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Şenyeğit'in yakınları ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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