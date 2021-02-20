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Kahtalı Mıçe kimdir? Kahtalı Mıçı nereli ve kaç yaşında? Kahtalı Mıçı gerçek ismi nedir?

Kahtalı Mıçe kimdir, nereli? Soruları İbo Show'a konuk olması nedeniyle gündemde. Bir döneme damgasını vuran türkücü Kahtalı Mıçe araştırılıyor. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir? İbo Show konuğu Kahtalı Mıçı nereli ve kaç yaşında? İşte Kahtalı Mıçı'nın gerçek ismi...

Kahtalı Mıçe kimdir? Kahtalı Mıçı nereli ve kaç yaşında? Kahtalı Mıçı gerçek ismi nedir?

Kahtalı Mıçe İbo Show'a konuk olmasının ardından merak ediliyor. 68 yaşındaki Türkücü son olarak 2015 yılında çekilen Mazlum Kuzey isimli komedi filminde de oynamıştı. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir? İbo Show konuğu Kahtalı Mıçı nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.

Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır

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