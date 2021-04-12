Mıhlama mı muhlama mı? Tartışma bitti!

DHA

Olay, dün Meram ilçesinde meydana geldi. Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre, konuşmak için geldi. Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi. Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., Türkan A.'ya bıçakla saldırdı.

Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.'nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye Türkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.