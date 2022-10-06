Kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu öldürdü!

İzmir'in Konak ilçesinde Y.C. (66), kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi (41) tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Kaçan Y.C., her yerde aranıyor.
DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı.
HER YERDE ARANIYOR
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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