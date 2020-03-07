Kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri Bursa'daki festivalde tanıtıldı

AA

Bursa'da gerçekleştirilen 3. Kahvaltı Festivali (Break Fest),kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuar alanında, Zirve Fuarcılık ve Selam Turizm iş birliğiyle düzenlenen festivaldeki stantlarda Türkiye'nin farklı yörelerine ait kahvaltılık ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı" sloganıyla, firmaların markalaşması, Türk kahvaltı kültür ve geleneğinin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen festivale, 35 şehirden kahvaltılık ürün firmaları katıldı.

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Türk kahvaltısını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

İlk iki festivalin Ankara'da gerçekleştirildiğini belirten Karapıçak, "Özellikle festivalin gerçekleştiği ildeki coğrafi işaretli, yerel hammadde ile yapılan kahvaltılık ürünleri tanıtmak istiyoruz. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli örgü peyniri vardır. Açılış töreninde kurdele yerine 21 metrelik bir örgü peyniri kestik." diye konuştu.

Selam Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erdem de Türk kahvaltısının kalitesini, çeşitliliğini ve zenginliğini duyurmak istediklerini anlattı.

Türk kahvaltısının derin bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Erdem, "Dünyanın neresine giderseniz gidin hiçbir yerde Türk kahvaltısı kadar zengin ürün sunumu yapan, mükellef sofraya sahip bir kahvaltı bulamazsınız." dedi.

Erdem, gastronomi turizmi için kahvaltının, destekleyici ve güçlendirici bir unsur olduğuna değinerek, Türk kahvaltısını UNESCO'ya tescil ettirmek istediklerini dile getirdi.

Kahvaltıyla ilgili söyleyişiler, bölgelerin kahvaltı kültürünü yansıtan atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği festival, 8 Mart'ta sona erecek.