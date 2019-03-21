Her sabah kokusu ve lezzetine sarıldığımız kahvenin, ayılmak ve güne başlamak için bize kazandırdığı enerjiden daha fazla faydası olabilir.
Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandan beri tartışmalı bir konu; bir yanda antioksidan aktivitesi ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar... Diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler... Ancak yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçları kahve severlerden yana.
“Kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Kahve ve dolayısıyla kafein içeriğinin, sadece kalp-damar hastalıklarının gelişimini değil, aynı zamanda kalp krizi, inme, felç ve diğer akut kalp rahatsızlıkların da gelişebileceği varsayıyordu” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Ancak yapılan son çalışmalar, kahvenin düşünüldüğü kadar problem yaratmadığını ortaya koydu” dedi.
GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR
Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor.
Prof. Dr. Çaynak, “Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor” diyor ve uyarıyor: “Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor.”
Kahvenin kalbimize 5 etkisi ise şöyle:
1- Kalp kaynaklı ölüm riskini düşürüyor
Kahve içenler; kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm risklerinden korunduğu kadar, kanser ve Alzheimer’a bağlı ölüm risklerinde de korunuyor.
80 binden fazla kahve tiryakisi kadınla yapılan uzun süreli araştırma sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde yüzde 19'luk bir azalma görünürken, haftada 4 veya daha fazla fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde azalmadaki bu oran yüzde 20'ye çıkıyor.
Araştırma sonuçlarına bağlı yapılan yeni araştırmalar bu sonuçların cinsiyetten bağımsız olarak aynı sonuçları gösterdiğini gösteriyor. Damarlarımızı kaplayan endotel hücreler sağlıklı olduğunda, kan daha kolay akış sağlıyor ve bu durum kalbin görevini yerine getirmek için daha fazla efor harcamasına engel oluyor. Kısaca kahvenin faydaları kalp kaynaklı ölüm riskini büyük ölçüde azaltır.
2- Düzensiz kalp atışı için doğal reçete
Klinik deneyimler, kafeinin kalp atım hızı değişkenliği düşük, kalp rahatsızlığı olan veya kalp krizi geçiren insanlar için bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söylüyor. Ancak araştırmalar, düzenli bir kahve içicisi için, yani günlük ortalama 2-4 fincan aralığında kahve içen birisi için olumsuz etki yaratmadığını gösteriyor.
Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Bu durumda kalp işleviniz zaten idealden azsa, bu gerçek bu sorun için bir reçete olabilir” diyor.
3- Yüksek tansiyonu olanlar kontrollü tüketmeli!
Uzun vadeli kafein tüketiminin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırabileceği düşünülürken, birçok çalışma bu yaklaşımın doğru olmadığını gösteriyor. Ancak zaten yüksek tansiyonunuz varsa, kahvenin ve dolayısı ile kafeinin bir risk oluşturabileceği unutulmamalı.
Kısaca tansiyon riskiniz varsa ve kan basıncınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, kahve içerken kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.
4- Filtre kahve kolesterolü kötü etkilemez
“Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut” diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, “Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolestrol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz daha fazla ise kolestrole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi tercih etmelisiniz” dedi.
5- İyi bir idrar söktürücüdür
Kafein, iyi bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi hayati olan ve suda çözünebilir besinlerin kaybına sebep olabilir ve daha güçlü diüretiklerle aynı riskleri taşır. Eğer günde 6 bardak ve üstü kahve tüketiyorsanız, kahvenize süt ekleyerek bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz.
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