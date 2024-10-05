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        Haberler Bilgi Yaşam Kahve kaygıyı artıran bir düşman mı yoksa ruh halimizi iyileştiren bir dost mu?

        Kahve ve kaygı arasında bir bağlantı var mı?

        Birçok insan kahveye olan düşkünlüğünden dolayı günlük rutinini bile kahve içmeye göre ayarlayabiliyor. Her gün belirli miktarda kahve tüketen kişiler genelde, kendilerini zinde tuttuğunu, uykularını açtığını veya tadını çok sevdikleri için içtiklerini söyler. Peki, fazla kahve tüketmek kaygılanmamıza neden oluyor mu? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:00
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        Psikologların tavsiyesiyle birçok kişi kafeinden uzaklaşırken, yeni veriler kafeinin kaygıyı artırmak yerine azaltabileceğini öne sürüyor.

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        Kahve efsanesi

        Kaygıyı tedavi etme konusundaki bu çaresizlik, birçok insanın diyetlerinden kahveyi çıkarmasına veya en azından denemesine yol açmıştır. Psikologlar bile, kaygınız olduğunda diyetinizden çıkarmanız gereken ilk şeylerden birinin kahve olduğunu iddia etmişlerdir, çünkü kafein bir uyarıcıdır ve uyarıcılar sinir sistemini harekete geçirir.

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        Sorun şu ki, normal miktarda kafein alımının kaygı yarattığına dair bir kanıt yoktur ve belki de en ilgi çekici olan şey, kafeinin kaygıyı azaltabileceğine dair çok az kanıt bulunmasıdır.

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        Kafein ve kaygı

        Bir doktor veya psikolog diyetinizden kahveyi azaltmanızı önerirse, bunu yapmalısınız. Aşırı kahve - günde 300 mg'dan fazla veya kısa bir süre içinde birkaç shot kafein - özellikle aç karnına kaygı yaratabilir. Ancak çoğu insan günde bu kadar kafein içmez ve şu anda daha az miktarda kahvenin kaygıyı etkilediğine dair gerçek bir kanıt yoktur.

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        Şu anda kaygının küçük miktarlarda kafein tarafından oluşturulduğunu gösteren hiçbir çalışma yoktur ve bu inancın kafeinin gerginliğe neden olduğu varsayımından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

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        Kafein ruh halini iyileştirir

        Çalışmalar, düşük dozda kafeinin ruh halini iyileştirdiğini göstermiştir. Depresyonun bazı semptomlarıyla savaşmak için potansiyel bir diyet yolu olarak gösterilmiştir ve kaygısı olanlarda benzer bir etkiye sahip olabilir.

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        Bilişsel sağlık

        Çalışmalar ayrıca kafein ile gelişmiş bilişsel berraklık, gerçekleri hatırlama ve odaklanma yeteneği arasında bağlantı kurmuştur. Kaygısı olanlar için biliş, aslında rahatlıkta bir rol oynayabilir ve daha net düşünen biri daha az kaygı semptomu yaşayacaktır.

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        Kahve ve enerji

        Kaygı, fazla enerjidir; bu yüzden enerji eklemek iyi bir şey gibi görünmeyebilir. Ancak kaygı aynı zamanda önemli miktarda yorgunluğa da neden olur. Gününüzü atlatmak için gereken enerji değerlidir, çünkü aktif bir gün aslında bir kaygı başa çıkma aracıdır. Rutin oluşturmanın, kahvenin tadını çıkarmanın ve daha fazlasının da faydaları vardır.

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        Kahve hakkında diğer hususlar

        Şimdi, kahve içmeye gelince başka birçok sorun vardır. İlk olarak, birçok kişi kahvelerine şeker ve krema ekliyor veya enerji içecekleriyle kafein alıyor. Bunlar kendi yollarıyla kaygıya katkıda bulunabilir.

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        İkincisi, bazı insanlar kahvenin kendilerine iyi gelmediğini düşünür ve hazımsızlık ile bağırsak rahatsızlığı strese katkıda bulunabilir. Uyuyamamak da kaygıyı kontrol etmekte sorunlara yol açabilir; bu yüzden gece geç saatlerde kafein sorunlu olabilir.

        Kaynak: Healthjournal

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