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Kahveden yatırımcısına "hatırı sayılır" kazanç

Emtia piyasasında geçen hafta kahve, yüzde 7,8 ile yatırımcısına "hatırı sayılır" bir kazanç sağladı.

Kahveden yatırımcısına
AA

Emtia piyasasında geçen hafta kahve, yüzde 7,8 ile yatırımcısına "hatırı sayılır" bir kazanç sağladı.

Emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlenirken, özellikle küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentiler emtia yatırımcısını sevindirdi.

Önceki haftalarda Çin'in yükselen ham madde fiyatları için endişe duyduğu ve fiyatlardaki artışları frenlemek için önlem alacağına dair haberler emtia fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Geçen hafta ise Çin'in, "bankaların bireysel alıcılara emtia vadelileri ile ilişkili yatırım ürünlerini yasakladığına" dair çıkan haberlere karşın emtia piyasasında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Kahve, geçen hafta emtia piyasasında çıktı. 1,6315 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kahve, geçen hafta yatırımcısına yüzde 7,8 ile en fazla kazandıranlar arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'da, devam eden kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ülkede yağışların düşük olmasıyla arza yönelik endişeler kahveyi etkilerken, arz sıkıntıları nedeniyle kahve ihracatında da gecikmeler yaşanıyor.

Analistler, Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestoların ürünlerin teslimat sürecine zarar verdiğini, bu durumun kahveye de yansıdığını ifade etti.

- Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 1,1 kazançla tamamladı

Emtia piyasasında geçen hafta nikel fiyatları yüzde 4,9, bakır yüzde 2,5 ve Brent petrol yüzde 3,4 yükseliş kaydetti.

Artan risk algısıyla yükseliş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan ve 1.912,76 dolarla 8 Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı da geçen haftayı yüzde 1,1 kazançla tamamladı.

Analistler, küresel ekonominin toparlanacağına ilişkin umutlar ve dünya genelinde endüstri, sanayi aktivitelerinin tekrar canlanmasıyla ham maddelere olan talebin artacağına dair öngörülerin emtia fiyatlarını olumlu etkilediğini ifade etti.

Öte yandan, İran'a yönelik ambargoların kaldırılabileceğine ilişkin haber akışı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta gerçekleştireceği toplantının da petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını yeniden gözden geçirmesi ve azaltması halinde yükselmesi beklenen tahvil faizlerinin, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini törpüleyebileceğini belirtti.

- Şekerden yüzde 4,2 kazanç

Tarım emtialarında geçen hafta kahvenin ardından şeker ön plana çıktı. Şeker, geçen hafta yatırımcısına yüzde 4,2 kazandırdı. Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber şeker arzına yönelik endişelerin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu söyledi.

Geçen hafta buğday yüzde 1,6 ve mısır yüzde 0,6 değer kaybederken, pamuk yüzde 0,1 artış kaydetti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksinin gerilemesinin piyasaları desteklediğini ancak tahvil faiz getirilerinin halen önemli değişken olmaya devam ettiğini belirtti.

Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebini olumlu etkilediğini ifade eden Ergezen, aşılama ve kısıtlamaların azaltılacağına dair haberlerin kahve piyasası üzerinde pozitif etkili olmayı sürdüreceği öngörüsünde bulundu.

Petrol fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesinin şeker fiyatlarını desteklediğini aktaran Ergezen, ekonomilerin açılacağı beklentisinin de şekere olumlu yansıdığını söyledi.

Ergezen, üretim tahminlerindeki artış nedeniyle buğday üzerinde satış baskısı olduğunu belirterek, "ABD'de buğday ihracatı, önceki haftaya göre yüzde 7 azalarak 529,3 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Japonya ve Meksika, en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler oldu. Çin, listede ilk 4 ülke arasında yer aldı." dedi.

Mısırın haftayı düşüşle tamamlamasına karşın üretim tahminlerinin arttığını ancak dönem sonu stok tahminlerinin azaldığını aktaran Ergezen, "Bu da talep beklentilerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle ABD'de haftalık ihracat verilerindeki Çin etkisi gözden kaçmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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