DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Seyit Battal Kılıç yaşamını yitirdi. Saldırı, sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Seyit Battal Kılıç, iş yerini açtığı sırada kahvehaneye giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 5 MERME İSABET ETTİ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının nedeni ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamazken, Kılıç'ın vücuduna 5 merminin isabet ettiği öğrenildi.

"PLANLI PROJELİ PUSUYA DÜŞÜRÜLMÜŞ" Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Seyit Battal Kılıç'ın ağabeyi Cihan Kılıç, "O saatte, o sokağın elektrikleri kesilmiş. Planlı projeli şekilde pusuya düşürülmüş. Biri onun nerede olduğuna dair bilgi veriyor. Onun orada sabahladığını nerede uyuduğunu? Nereden biliyorlar? Sokağın elektrikleri cinayetten sonra kesiliyor. Yetkililerden bu işe bir el atmalarını bekliyoruz. Dükkana girip uykudayken vurmuşlar, 5 el silah sıkmışlar" dedi.