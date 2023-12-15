Kahvehanede öldürüldü

Kahvehanede husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü
Isparta'da kahvehanede husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla başından vurulan Fikret Akar, olay yerinde hayatını kaybetti
Isparta'da, kahvehanede husumetliler arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde meydana geldi. Husumetli olan E.Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti. Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Fikret Akar
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.