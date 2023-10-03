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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahvehanede otururken öldürüldü

        Kahvehanede otururken silahla öldürüldü

        Bursa'da Ümit Er, arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:13 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:13
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        Bursa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan Ümit Er (57), yaşamını yitirdi.

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        Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.

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        Göğsünden vurulan Er, kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı.

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        Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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