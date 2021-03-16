Kahvehanede selamını almadıkları gerekçesiyle iki kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kahvehanede selamını almadıkları gerekçesiyle iki kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi silahla öldüren ve bir kişiyi de yaralayan sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Kahvehanede selamını almadıkları gerekçesiyle iki kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
AA

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mevlüt Çağşak'ın kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede Çağşak'ın, "olay günü bir kahvehanede masadan kalkıp tuvalete gittikten sonra geri döndüğünü, bir müddet oturduktan sonra silahını çıkarıp, maktul Ayhan Yalçınkaya, maktul Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'nın bulunduğu masaya sakin ve kararlı adımlarla gelip doğrudan ve yakın mesafeden, tereddüt etmeden ateş ettiği" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, saldırıda yaralanan Necati Harmancı'nın beyanları da yer aldı.

Harmancı, Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz ve Mehmet K. ile aynı masada oturduğunu, sanık Mevlüt Çağşak'ın da 7-8 metre ilerideki başka bir masada oturduğunu söyledi.

Harmancı, Mehmet K'nin üşüdüğünü söyleyip yanlarından ayrılmasından sonra Çağşak'ın gelip kendilerine "Benim selamımı neden almıyorsunuz?" dediğini ve silahıyla ateş açtığını anlattı.

Olayda karnından ve göğsünden yaralandığını belirten Harmancı, "Ahmet Öksüz'e iki veya üç el ateş etti. Tuvalete doğru kaçan Ayhan'ın peşinden koşup ona da ateş etti. Ardından geri dönüp Ahmet ve bana tekrar ateş etti. Olay öncesi herhangi bir tartışma ve küfürleşme yaşamamıştık." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Çağşak'ın silahını yanında getirip, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya'ya yönelik "tasarlayarak öldürme", Necati Harmancı'ya yönelik "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

- Olay

İddiaya göre, 10 Eylül 2020'de, Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturan Mevlüt Çağşak (55),karşı masasında oturan Ayhan Yalçınkaya (45),Ahmet Öksüz (41) ve Necati Harmancı (45) ile tartışmış, Yalçınkaya, Öksüz ve Harmancı'ya silahla ateş etmişti.

Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yaralanan Necati Harmancı, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Mevlüt Çağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME