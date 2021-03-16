Kahvehanede selamını almadıkları gerekçesiyle iki kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mevlüt Çağşak'ın kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede Çağşak'ın, "olay günü bir kahvehanede masadan kalkıp tuvalete gittikten sonra geri döndüğünü, bir müddet oturduktan sonra silahını çıkarıp, maktul Ayhan Yalçınkaya, maktul Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'nın bulunduğu masaya sakin ve kararlı adımlarla gelip doğrudan ve yakın mesafeden, tereddüt etmeden ateş ettiği" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, saldırıda yaralanan Necati Harmancı'nın beyanları da yer aldı.

Harmancı, Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz ve Mehmet K. ile aynı masada oturduğunu, sanık Mevlüt Çağşak'ın da 7-8 metre ilerideki başka bir masada oturduğunu söyledi.

Harmancı, Mehmet K'nin üşüdüğünü söyleyip yanlarından ayrılmasından sonra Çağşak'ın gelip kendilerine "Benim selamımı neden almıyorsunuz?" dediğini ve silahıyla ateş açtığını anlattı.

Olayda karnından ve göğsünden yaralandığını belirten Harmancı, "Ahmet Öksüz'e iki veya üç el ateş etti. Tuvalete doğru kaçan Ayhan'ın peşinden koşup ona da ateş etti. Ardından geri dönüp Ahmet ve bana tekrar ateş etti. Olay öncesi herhangi bir tartışma ve küfürleşme yaşamamıştık." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Çağşak'ın silahını yanında getirip, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya'ya yönelik "tasarlayarak öldürme", Necati Harmancı'ya yönelik "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

- Olay

İddiaya göre, 10 Eylül 2020'de, Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturan Mevlüt Çağşak (55),karşı masasında oturan Ayhan Yalçınkaya (45),Ahmet Öksüz (41) ve Necati Harmancı (45) ile tartışmış, Yalçınkaya, Öksüz ve Harmancı'ya silahla ateş etmişti.

Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yaralanan Necati Harmancı, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Mevlüt Çağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.