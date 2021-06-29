Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman kalkacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kademeli normalleşme kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren yeni kararlar alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'da genelge yayımladı. Söz konusu genelgede, kahvehanelerde ve kıraathanelerde oyun yasağı ile ilgili karara yer verildi.

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde, Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi.

KAHVEHANELERDE OYUNLAR SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Konuyla ilgili genelgede şu ifadelere yer verildi;

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme­ içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir."

Bu bilgilere göre 1 Temmuz sonrasında kahvehanelerde oyun oynama yasağı kaldırılacak.