Kahvehaneye silahlı saldırı
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu
Esenler'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.
Menderes Mahallesi 329. Sokak'taki kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu kahvehane ile içerideki buzdolabının camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.