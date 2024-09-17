"Kahvem benim için endişeli gözüküyor." 10 kişi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak 10 anını paylaştı!
Hayal gücümüzün sınırlarını zorladığımız anlar, hayatımıza unutulmaz anılar katar. 10 kişi, bu sınırları aşan ve zihinlerimizi zorlayan en sıra dışı anlarını paylaştı. İşte detaylar!
Giriş: 17.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:00
1
"Cipsimin içinden bir adam geçmiş gibi duruyor."
2
"Su birikintisi garip bir desende dondu."
3
"Çift başlı koyun."
4
"Aracın içecek tutucusu ve havalandırması bir animasyon filminin buldozerine benziyor."
5
"Kızgın mısır taneleri."
6
"Kahvem benim için endişelenmiş gibi gözüküyor."
7
"Odamdaki gölge bir kediye benziyor."
8
"Koşmaya hazırlanan bir adama benzeyen bir ağaç."
9
"Bu zencefil bir hayvana benziyor!"