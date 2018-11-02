Kaiserslautern - Cottbus sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig maçında Kaiserslautern ile Cottbus, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Kaiserslautern 20 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Cottbus 15 puanda ve 15. sırada. Kaiserslautern, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kaiserslautern kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Cottbus sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Kaiserslautern son haftadaki Cottbus müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cottbus, Kaiserslautern karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kaiserslautern, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Cottbus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Cottbus, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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