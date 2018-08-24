Kaiserslautern - Karlsruher sahaya çıkıyor

Kaiserslautern ve Karlsruher, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Kaiserslautern 4 puanla 15. sırada, Karlsruher 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Kaiserslautern, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Karlsruher, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kaiserslautern kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Karlsruher sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kaiserslautern önceki hafta Nürnberg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Karlsruher ise Eintracht Braunschweig maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kaiserslautern, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Karlsruher ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karlsruher, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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