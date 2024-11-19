Kakao, stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabilir

Birmingham Üniversitesi Biyolojik Psikoloji Profesörü ve bu araştırmanın yazarlarından Jet Veldhuijzen van Zanten ise "Modern yaşam streslidir ve stresin sağlığımız ve ekonomi üzerindeki etkisi iyi bir şekilde belgelenmiştir. Bu nedenle kendimizi stresin bazı semptomlarından korumak için yapabileceğimiz her türlü değişiklik olumludur. Stresli olduklarında bir şeyler atıştırmak isteyen ya da yüksek stresli işlerde çalıştıkları veya zamanları kısıtlı olduğu için hazır gıdalara bağımlı olanlar için bu küçük değişikliklerden bazılarını uygulamak gerçek bir fark oluşturabilir" dedi.