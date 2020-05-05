Kakava ateşi koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı

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AA

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, Sarayiçi'nde Kakava ateşini yaktı.

Ateşin yakılmasının ardından davul-zurna ekibi, Trakya havaları icra etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı açıklamada, millet ve devlet olarak, koronavirüse karşı çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Türk milletinin büyük fedakarlıklar göstererek, evlerinden çıkmadan virüsle mücadeleye destek verdiğinin altını çizen Vali Canalp, Kakava şenliklerinin de bu kapsamda sembolik olarak yapıldığını ifade etti.

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Geleneğin devamı için, bu yıl tedbirler kapsamında ateşin yakıldığını vurgulayan Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Fedakarlık gösteren Edirnemiz'in bütün fertlerine buradan teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz mücadele, Türkiye çapında da Edirne çapında da çok iyi sonuçlar veriyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok güzel, çok iyi noktalara geldik.

Son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son iki gündür hiç vakamız yok. Son bir haftadır sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerimizde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah bu şeklide çaba göstermeye devam edeceğiz. Koronavirisü de etkin çabayla yeneceğiz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bugünün, 1400 yıldır aralıksız olarak Romanların kutladığı Kakava'nın yıl dönümü olduğunu söyledi.

Geleneklerin çok önemli olduğunu aktaran Gürkan, "Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlık bazen geleneklerin de önüne geçiyor. Biz sağlık tedbirlerine de dikkat ederek, geleneğimizi de yaşatmak için Kakava ateşini yaktık." dedi.

Gürkan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin çok iyi yürütüldüğünü ifade etti.

Çeribaşı Ocak ise, Türkiye'nin koronavirüsü yeneceğini dile getirdi.

Kakava'nın tüm insanlara sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Ocak, "Seneye tüm dünyayı ve Türkiye'yi, Edirne'ye Kakava şenliklerine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.