Bu leziz tarifin ana malzemesi esmer şeker ve toz şekerin birleşmesinden oluşmaktadır. Bu hamuru lezzetli kılmanın yolu narenciye ve baharat kullanmaktadır. Biz tarifimizde portakal kabuğu rendesi kullanarak bu eşiz lezzete ulaştık. Sizler de hazırsanız bu lezzet deneyimini yaşamaya işte malzemeler.

Kakule ve Portakal Kabuğu Rendeli Susamlı Kurabiye Malzemeler;

¼ fincan susam tohumu

1 fincan oda sıcaklığında susuz tereyağı

Yarım fincan toz şeker

Yarım fincan paketlenmiş açık kahverengi şeker

1 çorba kaşığı portakal rendesi

1 büyük yumurta

1 çay kaşığı saf vanilya özü

1 fincan beyaz un

1 çay kaşığı öğütülmüş kakule

1 çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı koşher tuzu

Kakule ve Portakal Kabuğu Rendeli Susamlı Kurabiye Yapılışı;