İstanbul Kadıköy’de 1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün, +1 iş birliğiyle hazırladığı, Kalamış Atatürk Parkı’nda konser ve sinema gösterimleriyle dolu festivalin 30 Ağustos’ta gerçekleşecek kapanış programında müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne alacak.
Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben, 20.00’de sevenleriyle buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek.
FESTİVALDE SON 5 GÜN
26 Ağustos, Perşembe Melis Sökmen
27 Ağustos, Cuma Adamlar
28 Ağustos, Cumartesi Taksim Trio
29 Ağustos, Pazar Kaan Tangöze
30 Ağustos, Pazartesi +1 Sürpriz Konser Kalben ve Göksel
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