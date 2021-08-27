İstanbul Kadıköy’de 1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün, +1 iş birliğiyle hazırladığı, Kalamış Atatürk Parkı’nda konser ve sinema gösterimleriyle dolu festivalin 30 Ağustos’ta gerçekleşecek kapanış programında müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne alacak.

Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben, 20.00’de sevenleriyle buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek.

FESTİVALDE SON 5 GÜN

26 Ağustos, Perşembe Melis Sökmen

27 Ağustos, Cuma Adamlar

28 Ağustos, Cumartesi Taksim Trio

29 Ağustos, Pazar Kaan Tangöze

30 Ağustos, Pazartesi +1 Sürpriz Konser Kalben ve Göksel