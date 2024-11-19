Kalaşnikoflu haraç saldırısı!

Adana'da motosikletli şüpheliler, suç örgütüne haraç vermeyen Cevdet E.'nin (58) dükkanına Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenledi.

DHA'nın haberine göre o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden Mehmet A. (22) ile Cumali K. (24) tutuklandı, İsa A. (18) adli kontrolle serbest bırakıldı.

MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTILAR

Olay, 13 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım malzemesi satışı yapan Cevdet E., iddiaya göre haraç için baskı yapan suç örgütü üyelerine para ödemedi. Bunun üzerine örgüt üyesi olduğu ileri sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle Cevdet E.'nin iş yerine gitti. Şüphelilerden biri, Kalaşnikof piyade tüfeğiyle kapalı olan iş yerine 27 el ateş etti. Şüpheli şarjörünün bitmesiyle motosiklete binip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.