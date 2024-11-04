Kalaşnikoflu motosikletliler yakalandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Motosikletteki iki kişi, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

KALAŞNİKOFLA YAKALANDILAR

Ekipler, takip sonucunda motosikleti durdurup 2 şüpheliyi şarjöründe 12 mermi bulunan kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı. Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.