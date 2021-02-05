'Kalbe Dolan Şarkılar' İş Sanat'ta



İş Sanat sahnesi birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Zeynep Halvaşi, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak, aynı gün çekilen iki ayrı tarzda konseriyle, bugün ve yarın, müzikseverlerle buluşacak.

Sevilen Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı bir repertuvarın seslendirildiği “Kalbe Dolan Şarkılar” 5 Şubat’ta (bu akşam),bağlama ustası Cengiz Özkan ile türkülerin söylendiği “Bulut Bulut Üstüne” başlıklı konser ise 6 Şubat’ta yayında olacak. Her iki konserin düzenlemeleri besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya ait.

İki ayrı tarzda konserle izleyicileriyle buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Zeynep Halvaşi, “Şimdilerde tüm ezberlerimiz değişti, aynı mekânda göz temasını kuramamak boşluk yaratsa da ekranlar aracılığıyla duygusal alışverişi yaşayabilmek, tamamlanacağımızı bilmek apayrı bir heyecan. Bizi müzikte ve ortak duygularda buluşturan bu iki konser sayesinde özlemlerimizi dindirebildik.” dedi.

Cengiz Özkan “Malum, dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hayatlarımız bir takım eksikliklerle bir süre daha devam etmek zorunda. Seyircilerimiz yanımızda olamasalar da onlara bu konserde kalpten gelen duygularımızla çaldık ve söyledik.” dedi.

Geleneksel müziğin güçlü enstrümanlarının da dâhil olduğu büyük bir orkestranın eşliğinde gerçekleşen konserlerin ilk gösterimleri yayınlandıkları tarihte, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek. İş Sanat programındaki diğer etkinlikler gibi bu konserler de sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.