'Kaybolmuş' için kamera karşısına geçti 0:00 / 0:00

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Kalben'e "Kaybolmuş"un klibinde oyuncu Akasya Aslıtürkmen ve kızı Pera, Instagram fenomeni Drag Queen Cakemosq, dansçı Buğra Büyükşimşek ve sosyal medya fenomeni Hazal Tan da eşlik etti. Dilan Bozyel'in yönetmenliğini yaptığı klip, çok yakında dinleyicileri ile buluşacak.

Albümü ile aynı adı taşıyan kitabını da şarkıları gibi doğum günü olan 17 Ocak 2022'de sevenleriyle buluşturacak olan Kalben, "Bütün yılları, yaşananları, deneyimleri, müziği edebiyatı, bunca yıl gezdiğimiz Türkiye'nin ve dünyanın bütün güzel köşelerinden tanıştığımız bana ilham olan herkesi bugün burada yeni albümünün ilk klip şarkısının setinde kutluyoruz. Kaybolmuş klibimizde kendi hayatlarında umut, sevgi, şefkat, adalet, yakınlık, güvenlik arayan insanların iki uçta gidip, gelmelerini anlatıyoruz. Tüm hayatları hem bir hikaye anlatıcısı hem de bir müzisyen olarak anlatmaya ve onların sesi olmaya talip oluyorum.. Klipteki makyajımda yüzüm ikiye bölünmüş halde. Burada bir tarafım çok umutlu, çok aydınlık, diğer tarafım da gerçeklerin çok farkında olarak dayatılan şeyleri değiştirmek için tutkulu ve hazır olduğumu ifade ediyor." dedi.

Pandemi karantina döneminde tüm enerjisini romanını bitirmeye ve şarkılarını tamamlamaya harcayan Kalben, 13 şarkılık 'Eski Dünyanın Yangını' albümündeki tüm şarkıların söz ve müziğine imzasını attı. Çıkış şarkısı 'Kaybolmuş'un klibinde annesi Akasya Aslıtürkmen ile kamera karşısına geçen minik Pera, setin neşe kaynağı oldu.