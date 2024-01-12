Kalben ve Grogi, 'Hep Sonradan' ile geldi - Magazin haberleri

Kalben ve Grogi, 'Hep Sonradan' ile geldi - Magazin haberleri

Kalben ve Grogi, 'Hep Sonradan' ile geldi Kalben, rapçi Grogi ile düet yaptığı 'Hep Sonradan' adlı şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı

Tüm dijital platformlardaki yerini alan ‘Hep Sonradan’, dinleyicilerin ilgisiyle karşılandı. Kalben, bu müzikal işbirliği ile ilgili olarak, "Özgür ve hep beraber, güvende ve hayatta olmak için bu şarkı, bu şarkılar.. 2023’te kaybettiğimiz ve kalbimize yazdığımız herkese.. Geride kalanların iyileşme umuduna..." dedi.

"DOSTLUĞUMUZU MÜZİKAL BİRLİKTELİĞE ÇEVİREBİLDİK" 2024’ü müzikal anlamda dolu dolu geçirmek üzerine bir planlaması bulunan Kalben, yeni yılın ilk çalışması ‘Hep Sonradan’ın klibini de eş zamanlı olan müzikseverlerle paylaştı. Selçuk Danyıldız ve Selçuk Uzanır’ın yönetmenliğini yaptığı klip çekimleri sırasında keyifli ve uyumlu bir süreç geçiren Kalben ve Grogi, dostluklarını müzikal birlikteliğe çevirebildikleri için de mutluluklarını dile getirdi. Kalben'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu