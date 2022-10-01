Kalbi korumanın 6 yolu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalbi korumanın 6 yolu!

Kalbi korumanın yollarını anlatan Dr. Ersin Özen, "Kilo kontrolünüzü sağlayın, hareketli olun, sigaradan uzak durun, ölçülü ve dengeli beslenin, aşırı tuza dikkat edin, stresinizi kontrol edin" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. 
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolü gibi kişisel olarak alınan basit ama etkili önlemlerle kalp hastalıkları riskinin azaltılabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, kalbi korumanın yollarını anlattı.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Kilo kontrolünüzü sağlayın

    Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek kilo kontrolü için en doğrusu. Ayrıca şeker hastalığını engellemek kalp hastası olma riskini de azaltıyor. Fazla şeker tüketiminin bırakılması, şekerin yaratacağı fazla kilo ve obezite riskini de engellediği gibi kalp hastalıklarından da büyük oranda korunmaya yardımcı oluyor.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Hareketli olun

    Düzenli olarak spor yapmak da kilo kontrolü için çok önemli. Her akşam yarım saatlik yürüyüşler kalp sağlığı için oldukça faydalı. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, alışveriş için markete yürüyerek gidip gelmek, kısaca günlük hayatta hareketli olmak gerekiyor.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Sigaradan uzak durun

    Sigara içmeyi bırakmak kalp hastalıkları riskini önemli oranda azaltıyor. Özellikle kadınlar bu konuda daha çok önlem almalı. Sigara içmek menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalıkları riskini 4-5 kat artırıyor.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Ölçülü ve dengeli beslenin

    Yapılan çalışmalar, sebze ve meyvelerden zengin, az yağlı beslenmenin de kan basıncının düşürülmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu tip beslenmede potasyum, magnezyum, kalsiyum daha fazla, sodyum ve zararlı yağ türleri daha az tüketiliyor.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Aşırı gıdadan kaçınmak ve tüketimine dikkat etmek oldukça önemli. Alınması gereken ideal oranlar yüzde 50-60 karbonhidrat, yüzde 20-30 protein ve yüzde 10-15 yağ olarak belirtiliyor. Proteinlerin üçte ikisinin bitkisel gıdalardan alınması, hayvansal proteinde de balığa daha fazla yer verilmesi önemli. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Aşırı tuza dikkat edin

    Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olarak kalp sağlığımızı tehdit ediyor. Ürünlerin etiketlerini incelemeyi mutlaka bir alışkanlık haline getirmemiz, sofraya tuzluk koymamamız, az tuzlu peynir ve zeytin almamız önemli. 
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Market alışverişlerimizde sürekli aldığımız gıdaları tuz açısından da inceleyerek zararlı olabilecekleri alışveriş listesinden çıkarmalıyız. Hipertansiyon hastaları ise tuz tüketimini günde 6 gramın altına indirmeli.
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Stresinizi kontrol edin

    Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor. 
  • Kalbi korumanın 6 yolu!

    Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüştür.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.