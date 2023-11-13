Haberler Sağlık Kalbi korumanın 6 yolu!

Kalbi korumanın 6 yolu! Kalbi korumanın yollarını anlatan Dr. Ersin Özen, "Kilo kontrolünüzü sağlayın, hareketli olun, sigaradan uzak durun, ölçülü ve dengeli beslenin, aşırı tuza dikkat edin, stresinizi kontrol edin" dedi Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:00 facebook

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Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolü gibi kişisel olarak alınan basit ama etkili önlemlerle kalp hastalıkları riskinin azaltılabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, kalbi korumanın yollarını anlattı.