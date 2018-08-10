Kalbi koruyan 12 beslenme önerisi!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz yeterli ve dengeli beslenerek kalp hastalığı riskinin azaltılabileceğini belirtiyor. Yılmaz, "Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar; hem magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller açısından zengin hem de sağladığı bitkisel yağ içeriğiyle tam bir kalp dostu. Özellikle çiğ olanlarını tercih etmeye ve günde 1 avuçtan fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekiyor" dedi