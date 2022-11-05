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Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi Su Kemerleri yakınında meydana geldi.

E.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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