İstanbul’un en önemli sorunu ne? Tabii ki trafik… Yıllar geçse, yönetimler değişse de trafik keşmekeşi baki kalıyor. 16 milyonluk megakentte bu hengamenin arasında en çok mustarip olduğumuz şeylerin başında da kaldırımların hali var elbette.

Zaten pek de geniş olmayan yaya yolları ya otoparka dönüyor ya mekanlar tarafından işgal ediliyor ya da otobüs durakları nedeniyle tamamen yaya geçişine kapanıyor.

Dünya kenti dediğimiz İstanbul’da bebek arabasıyla kaldırımdan geçmek bir yana yürüyecek yer bulamıyoruz çoğu zaman. Tekerlekli sandalyeyle kaldırımlarda yürümek çoğu noktada hayal.

Eski durak

Yeni durak

Birkaç gün önce, Atakent’te aynı kaldırımda birkaç metre arayla iki otobüs durağı görüp ‘Bu da neyin nesi’ diye araştırınca öğrendim ki artık kent genelinde kaldırımlara bir standart getiriliyor.

Yaya geçişi için 150 cm kuralı uygulanıyor. Atakent’teki kaldırım üstünde iki otobüs durağı görünce hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni arayıp ‘durakları mı değiştiriyorsunuz?’ diye sorduğumda İBB’den şöyle bir yanıt geldi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Koordinatörlüğüyle yürüttüğümüz çalışma kapsamında, 150 cm geçiş alanı olmayan noktalardaki kapalı durakları değiştiriyor, kaldırdığımız durakları kaldırımı geniş noktalara montajlarını yapıp diğer yolcularımızın hizmetine sunuyoruz. Sizin gördüğünüz Atakent Anaokulu Durağı’nda sadece 70 cm kaldırım olup, bundan dolayı yeni modern durak montajı yaparak kaldırım geçiş alanını 150 cm’e çıkardık.”

İBB’den aldığım bilgiye göre; Atakent Anaokulu Durağı’nda kaldırımın dar olması nedeniyle kaldırılan otobüs durağı, yine aynı bölgede 5 metre kaldırım genişliği olan TOKİ 3. Bölge durağına taşınıyor.

YILDA 200 DURAK TAŞINIYOR

Yine İBB’den gelen bilgilere göre; İstanbul genelindeki 11 bin 795 otobüs durağından 5 bin civarı kapalı durak. Yılda 200 durak gerek engelli erişimine uygun noktalara kaydırmak için, gerekse de geçici olarak vatandaşın can güvenliğini sağlamak için taşınıyor.

İBB’nin kaldırımları standarda kavuşturmak için uyguladığı 150 cm kuralı, şehrin en kalabalık noktalarında, Taksim, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy gibi bölgelerde de acilen yaygınlaşmalı…