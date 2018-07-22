Trabzon'da kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Sınıfı öğrencisi Sema Yönev'i (22) ezerek ölümüne neden olan Suriyeli sürücü Abdul Hadi A. yargılandığı mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



"FREN PATLADI, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİ GÖRMEDİM"

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Kalkınma Mahallesi'nde 4 Nisan 2018 tarihinde otogara gitmek üzere kaldırımda yürüyen üniversiteli Sema Yönev'i ezerek ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü Suriye uyruklu Abdul Hadi A., önceki gün Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Aracı kazadan 10 gün önce Ahmet Ç. adlı kişiden kiraladığını belirten Abdul Hadi A., "Aracı kiralamadan önce sanayide bir ustaya gösterdim. Sıkıntı olmadığı için aracı kiraladım. Araç ile hurda topluyordum. Kaza yaptığım yerden birden çok geçtim. Kazanın olduğu gün yokuştan inerken, aracın freni patladı. Sağ tarafta bulunan duvara yöneldim. Kaldırımda yürüyenleri görmedim. Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla aracı yola çektik. Bu sırada yanımda bulunan Ahmet Zarık panikleyerek kaçtı. Ben Suriye'de büyük araç kullandım" dedi.



Sanık, aracı sanayide kime gösterdiğini hatırlamadığını belirterek, beraatini istedi.



İYİ HAL İNDİRİMİYLE 4 YIL 2 AY HAPİS

Mahkeme, sanığı tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 5 yıl hapis cezası cezalandırdı. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle yapılan indirimle ceza 4 yıl 2 aya indirildi.



Sanığın tahliye edilmemesine sinirlenen yakınları, adliye koridorlarında kaza kurbanı Sema Yönev'in ailesine saldırmak istedi. Araya giren adliye polisi olayı büyümeden önledi.



Adliyeden çıkarılan Suriyeli aile buradan ayrılana kadar Sema'nın ailesi polis korumasında tutuldu. Polisin müdahalesi ile adliye önünden uzaklaştırılan Suriyeliler, araçlarıyla giderken tehdide devam ettiler.



Yaşananlara isyan eden acılı baba Eyüp Yönev, "Kızımı okumaya gönderdim. Sigortasız araç sokaklarda kol geziyor. Kimse görmüyor mu?" diye konuştu.

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