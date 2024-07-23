Kaldırımda giden motosiklet bozuk taşa çarpıp takla attı
Adana'da kaldırımda ilerleyen motosiklet bozuk taşa çarpıp, takla attı. Motosikletteki iki genç kızın çarpmanın etkisiyle savrularak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da kaldırımda giderken takla atan motosikletteki 2 genç kız yaralandı.
Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı.
Sürücü ile arkasındaki kadın, motosikletin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.