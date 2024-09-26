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        Haberler Gündem Güncel Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

        Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlı yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evine giderken sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:36
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        Tokat Erbaa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden 36 yaşındaki S.G'yi kaldırımda yürüdüğü sırada bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin olayla ilgisi bulunmadığı belirlendi.

        Bunun üzerine M.K, serbest bırakıldı.

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        Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen İ.B'nin işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, İ.B'nin S.G'ye saldırdığı anlarla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.

        Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.

        #TOKAT
        #kadına şiddet
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