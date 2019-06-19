Kaldırımlar adlı şarkının sözleri hangi şaire aittir? Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran tarihli yarışmasında Murat Yıldırım tarafından yarışmacıya soruldu. Peki, Kaldırımlar şarkısının sözleri hangi şaire ait? İşte sorunun cevabı
KALDIRIMLAR ŞARKISININ SÖZLERİ HANGİ ŞAİRE AİT?
A: Necip Fazıl Kısakürek
B: Orhan Veli Kanık
C: Cemal Süreya
D: Turgut Uyar
Doğru Cevap: Necip Fazıl Kısakürek
KALDIRIMLAR ŞARKISI SÖZLERİ
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum
Yolumun karanlığa karışan noktasında
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar
Kaldirimlar, dert cekenlerin annesi
Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde yasamis bir insan
Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar duyulur ses kesilince sesi,
Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde uzayan bir lisan
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasini kolluyor yildirimlar.
Bu gece yarisinda iki kisi uyanik:
Biri benim, biri de uzayan kaldirimlar
Kaldirimlar, dert cekenlerin annesi
Kaldirimlar, kaldirimlar kaldirimlar icimde yasamis bir insan
Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar duyulur ses kesilince sesi,
Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde uzayan bir lisan
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