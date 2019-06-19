Kaldırımlar adlı şarkının sözleri hangi şaire aittir? Kim Milyoner Olmak İster 19 Haziran tarihli yarışmasında Murat Yıldırım tarafından yarışmacıya soruldu. Peki, Kaldırımlar şarkısının sözleri hangi şaire ait? İşte sorunun cevabı



KALDIRIMLAR ŞARKISININ SÖZLERİ HANGİ ŞAİRE AİT?

A: Necip Fazıl Kısakürek

B: Orhan Veli Kanık

C: Cemal Süreya

D: Turgut Uyar

Doğru Cevap: Necip Fazıl Kısakürek

KALDIRIMLAR ŞARKISI SÖZLERİ

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum

Yolumun karanlığa karışan noktasında

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar

Kaldirimlar, dert cekenlerin annesi

Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde yasamis bir insan

Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar duyulur ses kesilince sesi,

Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde uzayan bir lisan

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasini kolluyor yildirimlar.

Bu gece yarisinda iki kisi uyanik:

Biri benim, biri de uzayan kaldirimlar

Kaldirimlar, dert cekenlerin annesi

Kaldirimlar, kaldirimlar kaldirimlar icimde yasamis bir insan

Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar duyulur ses kesilince sesi,

Kaldirimlar, kaldirimlar, kaldirimlar icimde uzayan bir lisan