"Bu eserler arasında yapımı gerçekten zor olan çalışmalar var, bir de zor olmayan ama yapımı çok uzun sürenler var. Mesela zincirler gibi. Bunlar benim yaklaşık 2 yılımı aldı. Bunun dışında 0.5 ve 0.7 milimetrelik takma uçlara yaptığım çalışmalar var. Onlar da çok küçük oldukları için işlemesi çok daha zor oluyor. Nefesimi tutarak işliyorum. Onların zorlukları çok küçük olmaları ve hassas, kırılgan olmalarından kaynaklanıyor."