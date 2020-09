Kaleseramik ve Hüppe arasında imzalar atıldı

HABERTURK.COM

Kaleseramik, yapılan anlaşma ile Hüppe’nin ödüllü duş kabinleri başta olmak üzere duş tekneleri, küvetler, banyo aksesuarları, banyo süzgeçleri de dahil tüm ürün grubu Kale’nin seçili satış noktalarında tüketiciye sunulacak.

Dünyada farklı sektörlerde önemli marka iş birliklerinin yapıldığına dikkat çeken Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Artık trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend yaratan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ediyoruz. Tüketici tercihlerinde her zaman ilk sırada yer almak ve onların farklı ürün grubu ihtiyaçlarına en üst düzeyde yanıt verebilmek için alanlarında öne çıkan en iyi markalar ile güçlü iş birlikleri yapıyoruz. Bu sayede perakendede hizmet çıtasını daha yukarı çıkarmanın yanı sıra sunduğumuz marka çeşitliliği ve hizmet /çözüm, özel ürün seçenekleri ile perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık. 63 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile bu konuda oldukça cesur ve öncü bir şirketiz. Global duş kabini sektörünün öncü markası olan ve bunun verdiği sorumlulukla da tüketicinin güvenliğini en üst düzeyde tutmaya çalışan Hüppe de inovasyona ve yaratıcılığa çok önem veren bir marka. Bu iş birliğinin her iki tarafa da güzel sonuçlar getireceğine ve tüketiciyi memnun edeceğine inanıyorum” diye konuştu.