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Kalıcı bedelli askerlik (Tek tip askerlik) düzenlemesi son durum: Askerlik düşecek mi?

Kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi ya da diğer yaygın kullanımı ile tek tip askerlik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, henüz vatani görevini yerine getirmeyen gençler tarafından araştırılıyor. Peki; kalıcı bedelli askerlik nedir? Askerlik süresi düşecek mi? İşte cevabı...

15.10.2018 - 13:34 | Güncelleme:

Askerlik süresi ile ilgili son gelişmeler henüz vatani görevini yerine getirmemiş gençler tarafından yakından takip ediliyor. Peki; askerlik düşecek mi? Kalıcı bedelli askerlik ya da tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler neler? Kalıcı bedelli askerlik çıkacak mı? İşte cevabı...

KALICI BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Kalıcı bedelli askerlik sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.

Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.

"ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?" SORUSUNA BEŞTEPE'DEN SON YANIT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısında gazeteciler Kalın'a tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu.

Kalın soruya şu şekilde cevap verdi:

Şöyle ifade edeyim bununla ilgili zaman zaman gündeme getirilen bir konu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Tek tip askerlik dediğiniz şey de o. Şimdi tabii bu uzun vadeli bir proje. Şunu da söyleyeyim TSK ordu mensupları itibariyle yüzde 50 civarında profesyonellemiş durumda. Bunlar müzakere edilecek. Şu an itibariyle yeni düzenleme, tasarı gündemde değil. Bu konunun sıcak olduğunu biliyorum. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konu gündemde olmaya devam edecek...

 

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