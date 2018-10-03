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Hemen hemen her kadın doğru tekniği kullanarak makyaj yapmak ister. Bunun için alınan makyaj malzemelerinin önemi olduğu kadar teknik bilmek de önemlidir. Kontür tekniği ise kalıcı ve doğru makyajın en merak edilen yöntemidir. Peki bu teknikle yüz hatları nasıl belirginleştirilir? İşte kadınların uygulamak istediği kontür tekniği...