Yüzü şekillendiren ve makyajı kalıcılaştıran kontür tekniği kusursuz bir makyaj için oldukça önemli. İşte kontür uygulamasında ikkat edilmesi gerekenler...
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Hemen hemen her kadın doğru tekniği kullanarak makyaj yapmak ister. Bunun için alınan makyaj malzemelerinin önemi olduğu kadar teknik bilmek de önemlidir. Kontür tekniği ise kalıcı ve doğru makyajın en merak edilen yöntemidir. Peki bu teknikle yüz hatları nasıl belirginleştirilir? İşte kadınların uygulamak istediği kontür tekniği...
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Kontür tekniği kapatıcı uygulaması ile başlar. Bunun için göz altı bölgesine tenden açık tonda kapatıcı sürün.
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Üstdudak çukurunu aydınlatın.
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Bir sonraki aşamada ise burun ucunu aydınlatın.
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Burun ucu aydınlatmasından sonra alın ortasına da fırça yardımıyla aydınlatma işlemini yapın.
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Yüzün sivri bölümlerinden sonra daha yumuşak olan alt yanak bölgesini çizgi halinde aydınlatın.
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Yanak kısmı bittikten sonra gözlerinizin burnunuzla kesişim noktaları yani gözün iç köşelerini de aydınlatın.
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İç göz aydınlatmasının hemen ardından kaş kemiklerinize de aydınlatıcıyı ufak fırça darbeleriyle sürün.
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Daha sonra sünger yardımıyla yüzünüze sürdüğünüz kapatıcıları bölgelere göre yedirmeye başlayın. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta; aydınlattığınız bölgelerdeki fondöteni kaybetmeden doğal görünümü koruyarak yaymanız.
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Yayma işlemi sona erdiğinde saydam pudrayı göz altı bölgenizi sabitleştirmek için kullanın.
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Kontür tekniğinde fondöten kullanımına başlayabilirsiniz. Önce yüzünüzde gölgede kalan bölgeleri fondötenle çizin.
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Ardından burun ucuna birkaç fondöten darbesiyle burnun daha küçük görünmesini sağlayabilirsiniz.
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Bu noktada bir makyaj sırrı da alnınız büyükse ve daha küçük görünmesini istiyorsanız; fondöten işlemini sonlandırmadan önce fondöteni alnınızın çevresine uygulayın.
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Bir fırça yardımıyla fondöteni yüzünüze yedirin. Bu noktada dikkat edilmesi gerekense; yüzünüze fondöteni yayarken mutlaka yüz hatlarına uygun olmasına dikkat edin.
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Ardından fontöten işleminden önce göz altına sürdüğünüz saydam pudra bir fırça yardımıyla tüm yüze eşit şekilde yayın.
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Elmacık kemiklerinizin gölgede kalan kısımlarını belirginleştirmek için koyu renkli pudra kullanın. Koyu renkli pudrayı hafifçe, yüz şeklinize uygun şekilde bu bölgeye yayın.
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Yanağınızın üst kısmına aydınlatıcıyı ufak dokunuşlarla sürün. Bu uygulanan bölgelere daha çok ışık verecektir.
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Sonunda doğru teknikle yüz hatlarınızı bu şekilde belirgin hale getirdiğinizi göreceksiniz.
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Son olarak göz altınıza sürdüğünüz kalemi yayarak ve hafif rimelle günlük makyajınızı tamamlayabilirsiniz.
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