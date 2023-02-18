Kalidou Kasse depremzedeler için eserini bağışladı

Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği'nde açılan tazi'ye defterini imzalayan Kalidou Kasse, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasse, "İklim değişikliği" isimli yaklaşık 11 bin dolar değerindeki tablosunu, depremzedeler yararına satılmak üzere Sağman’a teslim etti.

"HEMEN HAREKETE GEÇTİM"

Sağman’ın yaptığı dayanışma çağrısını duyduğunu belirten Kalidou Kasse, hemen harekete geçtiğini kaydetti.

Kasse, “Acınızı paylaşmak ve dayanışma göstermek için eserimi bağışlamaya karar verdim. Bugün Türkiye böyle bir trajedi yaşıyor ama yarın bir başka ülke de olabilir” dedi.