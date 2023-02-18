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Kalidou Kasse depremzedeler için eserini bağışladı

Senegalli ünlü ressam ve heykeltıraş Kalidou Kasse, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına bir eserini bağışladı

Kalidou Kasse depremzedeler için eserini bağışladı - Deprem haberleri
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AA

Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği'nde açılan tazi'ye defterini imzalayan Kalidou Kasse, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasse, "İklim değişikliği" isimli yaklaşık 11 bin dolar değerindeki tablosunu, depremzedeler yararına satılmak üzere Sağman’a teslim etti.

"HEMEN HAREKETE GEÇTİM"

Sağman’ın yaptığı dayanışma çağrısını duyduğunu belirten Kalidou Kasse, hemen harekete geçtiğini kaydetti.

Kasse, “Acınızı paylaşmak ve dayanışma göstermek için eserimi bağışlamaya karar verdim. Bugün Türkiye böyle bir trajedi yaşıyor ama yarın bir başka ülke de olabilir” dedi.

"DEPREMZEDELERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Sağman da, “23 Şubat’ta Büyükelçiliği'mizde Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumlarımızla bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte Senegalli sanatçılar ve sporcuların yapacakları bağışları açık arttırmayla satıp, depremzedelerimizin hayatını bir nebze de olsun kolaylaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: AA

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