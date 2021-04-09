Kalın'dan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."