Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kalın, "Emek, gayret isteyen bir mesleğin mensuplarısınız. Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yaptığınız meslek bütün toplumun farklı kesimlerini de doğrudan ilgilendiren, bilginin giderek önem kazandığı bir çağda da emek, gayret, sabır, takip, akıl, basiret isteyen bir meslek." dedi.

AA'nın haberine göre gazeteciliğin zor bir meslek olduğunun altını çizen Kalın şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda zaman zaman artış gösteren gazeteci ölümleri bizi son derece üzmekte. Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilir, bu konuda Türkiye'de ve dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor ama buna rağmen hala savaş alanında olsun, protestolarda olsun, başka yerlerde olsun zaman zaman gazetecilerin öldürüldüğünü duyuyoruz, görüyoruz. Zaman zaman gazetecilerin hedef haline getirildiğini de görüyoruz. En son Cemal Kaşıkçı olayında da bunu maalesef çok hazin ve hunhar bir şekilde yaşadık. Hepimiz buna şahit olduk. Bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğiyle gününüzü tebrik ediyorum."

"İNŞALLAH KOŞULLARIN DAHA İYİ OLDUĞU GÜNLERİ YAŞARSINIZ"

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün Türkiye'ye özgü olduğunu hatırlatarak, "1961'den bu yana gazetecilerin yasal haklarının güvence altına alınmasının akabinde ihdas edilmiş olan, o yıldan bu yana da Türkiye'de kutlanan bir gün. İnşallah koşulların daha da iyi olduğu günler yaşarsınız." diye konuştu.

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